"No se va a morir nunca en mí": Pepe Aguilar habla sobre la muerte de su madre, Flor Silvestre

Ciudad de México.- A día de hoy, el famoso cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, sigue afrontando el luto por la muerte de su madre, Doña Flor Silvestre, quien falleció a los 90 años de edad el pasado 25 de noviembre en su rancho, El Soyate, ubicado en Zacatecas.

Tras varias semanas de la tragedia, el artista ha habló en su entrevista para el programa Hoy, sobre el suceso, además agradeció por todas las muestras de cariño que ha recibido.

Posteriormente, el cantante de música vernácula se refirió al show que tanto él como sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar brindaron a poco más de 24 horas de la muerte de su mamá.

Fue como hasta irónico no, o sea, un día después de que enterramos a mi madre hacemos un especial dedicado o inspirado en la muerte".

Por último, el cantante se sinceró y reveló que a pesar de que el dolor por la partida de su madre ha sido muy fuerte, ahora ha entendido Doña Flor siempre estará con él, por lo que le dio un consejo a Andrea Escalona, quien también ha padecido la pérdida de su madre Magda Rodríguez.

El dolor es profundísimo, hay que vivirlo, ese no es un consejo, es como algo sabido, tienes que vivir el duelo, no te detengas, pero después de vivir el duelo, estaría interesante preguntarse qué es lo que se muere… eso te lo dejo ahí de tarea, porque de repente estamos ahí muy apegados al cuerpo nada más, y el cuerpo es una muy pequeña parte de lo que representa mi madre, tu madre, ¿qué es lo que se muere?, yo con esa pregunta llegue a entender que mi madre no se va a morir nunca en mi", remató.