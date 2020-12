¡Rompe el silencio! Michelle Renaud habla de su supuesto truene con Danilo Carrera

Ciudad de México.- La edición más reciente de la revista TV Notas reveló que Michelle Renaud y Danilo Cerrara estarían atravesando una fuerte crisis amorosa que los habría orillado a separarse, incluso no querrían verse ni en puntura.

No pasó mucho tiempo para que la actriz mexicana diera la cara y contestara a estos rumores y aunque no lo hizo directamente, su mensaje fue bastante claro. Fue a través de Instagram donde la famosa publicó una fotografía junto al ecuatoriano, a quien le dedicó unas tiernas palabras.

Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía.