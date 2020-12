"Sería un pesar para mi cabeza": Emilio Osorio asegura que prefiere a sus padres separados

Ciudad de México.- En su reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, el joven artista, Emilio Osorio, contó sentirse agradecido por el apoyo que ha recibido ahora que ha tenido que cuidar de su padre, quien recientemente se contagio de Covid-19.

El actor y cantante señaló, que en estos momentos, lo mejor que tiene por hacer, es el cumplir con sus responsabilidades y sacar adelante el trabajo, tal como su padre le ha enseñado.

Volteo y les digo: yo no soy enfermero, yo no soy doctor, yo qué voy a hacer allá. Obviamente el apoyo sabe que está de por medio, pero lo que siempre va a querer y me ha enseñado que sigamos haciendo nuestra chamba y lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer".

Después, el joven fue cuestionado sobre la relación de sus padres, Niurka Marcos y Juan Osorio, pues hace unos días, la vedette cubana señaló que buscaba al productor de Televisa cuando tenía ciertas necesidades, ante esto, el hijo de ambos aseguró rotundamente que los prefiere separados.

No, sería un pesar para mi cabeza, para mí y para el mundo entero, no, gracias. Obviamente no, Niurka y Juan Osorio juntos otra vez, de lejitos están chidos, él en Mérida, ella aquí, hablan nada más de vez en cuando, chido, ya, bye, hasta luego. Si están juntos que hagan lo que quieran, pero yo no los quiero juntos, no gracias".