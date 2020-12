Sofía Telch, la hija de Ninel Conde, sorprende al reaparecer con un radical cambio de 'look'

Ciudad de México.- Sofía Telch, la hija de Ninel Conde y Ari Telch regresó a las redes sociales de forma espectacular al mostrar su tremenda belleza ahora con maquillaje y cabello rubio.

Y es que ella de manera constante difunde ilustraciones de sus viajes alrededor del mundo, sin embargo siempre se le ve sin nada de polvo, por lo que en esta ocasión aprovechó para dejarse ver de esa forma.

En la ilustración, la joven dejó con la boca abierta a todos pues su parecido con su madre es más notorio, al verla con esos colores en su rostro, así como el color del pelo

Buenos días, no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado pero me gustó ¿Cómo va su viernes? ¡Ya casi es navidad!", escribió.