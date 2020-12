Thalía sacará su lado emprendedor al abrir puesto de tacos en la ciudad de Nueva York

Nueva York, EU.- A pesar de que este año 2020 ha sido uno de los más difíciles, ha permitido la oportunidad de que se emprendan nuevos negocios, tal como la cantante, Thalía buscará hacerlo.

En su reciente entrevista para Efe, la también actriz comentó que ella y su esposo se sienten interesados en algún día abrir su puesto de tacos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, pues ven esto como una buena inversión.

Me falta poner un puesto de tacos, no creas que no se nos ha pasado por la cabeza a mí y a Tommy, acá en Nueva York un mega puesto delicioso con unos taquitos al pastor y sus gringas ¡wow!, eso será en otro capítulo de mi vida, pero hay muchas cosas que quiero hacer", contó la artista.