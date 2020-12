Tras dar positivo a Covid-19, Guillermo Ochoa es sometido a cirugía: "Algo no funciona"

Ciudad de México.- Guillermo Ochoa, el famoso periodista de Telemundo de 80 años, tras haber superado con éxito en el pasado mes de agosto el Covid-19, ahora deberá de ser sometido a una cirugía de cervicales ya que asegura que "algo no funciona" en dicha zona.

Ochoa mediante su cuenta de Twitter ha revelado que este lunes 14 de diciembre será sometido a una cirugía, la cual dice que será "un poco invasiva", sin embargo, pidió oraciones para su salud ya que nunca está demás, a lo cuál se unió su hijo pidiendo "buenas vibras" para su padre.

Algo no funciona bien entre las cervicales y los hilos nerviosos. El doctor describe mi operación como poco invasiva, pero -como este año no cuenta- en enero cumplo ya 80. Creo, en fin, en Dios-que me va a mí- pero una oración nunca sobra. ¿Va?", escribió el veterano periodista en redes sociales.