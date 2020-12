"Ya dejen a mi hermana": Vadhir defiende a Aislinn Derbez ante rumor de nuevo romance

Ciudad de México.- Cada vez crecen más los rumores sobre que Aislinn Derbez ya superó su separación del actor Mauricio Ochmann y luego de firmar el acta de divorcio, ya habría iniciado una nueva relación sentimental con Jesh De Rox.

Luego del escándalo que desató esta información, los medios de comunicación abordaron a su hermano Vadhir Derbez para preguntarle al respecto y el joven actor pidió un poco de respeto para la vida privada de la mamá de Kailani.

El también cantante expresó a la prensa que ya debería de 'soltar' a Aislinn pues desde que confirmó su divorcio, su nombre no ha estado involucrado en distintas polémicas y situaciones comprometedoras.

Vadhir aseguró que desconoce detalles sobre la vida sentimental de Aislinn pues no ha tenido oportunidad de convivir mucho con ella a causa del confinamiento y aseguró que jamás daría a conocer sobre el nuevo galán de su hermana.

La verdad es que los he visto muy poco, pero este sí sí ¿qué tiene?, no he estado muy enterado más que por ustedes, por eso prefiero no decir más", añadió.