'El Capi' Pérez revela si es que lo han regañado por llegar crudo a 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Es bien sabido que en más de una ocasión, el famoso conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez, ha asistido al programa con resaca o estando crudo, pues en sus redes sociales lo ha contado con anterioridad.

Sin embargo, hasta ahora no ha contado si es que por esto lo han sancionado o si es que ha recibido algún regaño por presentarse a trabajar bajo este estado.

En sus recientes historias de Instagram, el presentador de TV Azteca realizó una sesión de preguntas y respuestas, donde un seguidor lo cuestionó sobre el tema.

Fíjate que no, nunca me la han hecho de ped… por llegar crudo y a veces siento que no se me nota, por estos ojitos de rabo de pollo, no se me nota, si se acercan ya llega el tufo, pero normalmente no", dijo.