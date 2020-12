"Es muy grosera": Verónica Castro renuncia a sus nietos por culpa de su exnuera

Ciudad de México.- Verónica Castro reveló durante una entrevista para Ventaneando que no tiene intenciones de buscar a sus nietos mayores, Mikhail Zaratustra Castro Liberman y Simone Candy Castro Liberman, debido a que la exesposa de su hijo Cristian Castro es muy violenta.

A escasos días de revelar que tiene 13 años sin ver a Mikhail Zaratustra, la actriz confesó que, aunque tiene ganas de encontrarse con el menor, así como a su hermana, el comportamiento de su exnuera la detiene para ir a buscarlos.

No lo haría porque ella es muy grosera, es una mujer muy, muy grosera, una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian, y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije 'no quiero que le dé malos ejemplos a mi hijo, ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor, no le vuelvas a faltar respeto a tu madre, porque es como si me lo faltaras a mi o a cualquier mamá'".

Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio, y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá, fue a pedirle de una manera muy desagradable el dinero a su mamá, es una persona fea", contó.

Acto seguido, y a pesar de lo que en un futuro puedan pensar sus nietos, Vero agregó:

Me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero por lo menos a mi me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas, y yo con ella no quiero tener ni siquiera medio acercamiento, me pongo en el tapete con mis nietos, con las criaturas, pero con ella no, porque le hizo mucho daño a su papá, a su mamá, a mí y a mi hijo por supuesto".