"Es un patán": Destapan más detalles de la infidelidad de 'Zague' a Paola Rojas

Ciudad de México.- Luis Alberto Alves, mejor conocido como 'Zague', de nueva cuenta se encuentra sumergido en una polémica pues salieron a la luz más detalles de la infidelidad que cometió en contra de su exesposa Paola Rojas.

El exfutbolista brasileño enfrenta una demanda por paternidad a cargo de la modelo, Luz Piedad Martínez, quien asegura que tienen una hija en común producto de una relación sin compromisos que tuvieron mientras él seguía casado.

Una amiga cercana a Luz dio entrevista a la revista TVNotas y volvió a señalar que 'Zague' sigue sin hacerse responsable de los gastos de la pequeña, pues el proceso legal se frenó y aplazó luego de que surgiera la contingencia del Covid-19.

Por fortuna, hace algunos días se realizó una audiencia preliminar a la que no asistió 'Zague', quien ahora niega conocer a Luz.

Zague es un patán, mandó decir con sus abogados que no conoce a mi amiga y que mucho menos tuvo relaciones con ella, que es imposible que hayan tenido sexo y que la haya embarazado, que la niña no es suya y que no va a reconocerla".