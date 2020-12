Estilista cuenta secretos de One Direction que explican el motivo por el que terminó

Estados Unidos.- A pesar de qué la banda One Direction lleva casi 5 Años de haberse tomado un descanso indefinido, la más reciente entrevista que dio la exestilista de la banda llamada Lou Teasdale, podría explicar el verdadero motivo por el cual los artistas no han decidido no reunirse pues según comenta se les prohibían varias cosas dentro del grupo.

Pues a través del podcast Sex, Lies And DM Slides, Lou contó qué una de las principales cosas que tenían prohibidos los miembros de One direction, eran las relaciones entre ellos y los miembros del staff pues no querían crear ninguna controversia u otros problemas que podrían afectar al grupo, ya que la disquera encargada trataba de cuidar siempre la imagen de ellos. Pero, comentó que no todos siguieron esa regla.

Estuve con ellos desde el principio hasta el final. No podías dormir con ellos, eso era muy importante para mantener el trabajo. Algunas personas entraban como asistentes y pensaban que eso era amor, pero no lo era, más bien, era la forma más rápida de perder su trabajo. Entonces (los chicos) tenían una nueva novia, ella estaba ahí y no te querían en la habita".

Lou Teasdale afirma que al no seguirse esa norma establecida había bastantes discusiones y peleas entre los que trabajaban con la banda, aunque también recalcó que había algunas personas que salían entre ellos. Así mismo, desmintió el rumor de que tuvo un romance con el cantante Harry Styles cuando trabajaba para ellos.

No, nunca salí con ninguno de ellos...Eran mucho más jóvenes que yo, así que siempre fue a nivel de amistad”.

Además, la estilista también se burló entre algunas risas sobre el supuesto rumor que implica que Harry y Louis Tomlinson mantuvieron un romance cuando eran compañeros, incluso admitió que hay muchas chicas que todavía le siguen preguntando si fue verdad que ambos se amaban.