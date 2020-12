Fans de Fabiola Guajardo confunden a la artista tras hacerle esta extraña petición

Ciudad de México.- La bella actriz de telenovelas, Fabiola Guajardo, recientemente decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, sin embargo, las cosas no habrían resultado como ella lo esperaba.

Esto debido a que recibió un par de peticiones que lograron confundirla bastante, pues más de un fan le pidió que mandara fotografías de sus pies, cosa que ella no comprendió bien.

¿Por? Hay bastantes preguntas de estas, no entiendo ¿Por?", dijo la artista.

Lo que no conocía Fabiola, es que en redes sociales, varios internautas han realizado memes con el tema de fetiches de pies, por fortuna no cedió a esto, debido a que hasta ahora no ha hecho caso a esta extraña petición.