Julian Gil reacciona de esta manera al enterarse del noviazgo de su ex, Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Actualmente, el galán de telenovelas, Juliá Gil, se encuentra celebrando 10 meses de noviazgo con la bella conductora de televisión, Valeria Marín.

Ahora, el actor habló por primera vez sobre el escándalo con su ex, la actriz, Marjorie de Sousa y la nueva relación que se le ha descubierto con un reconocido empresario millonario.

Hay que recordar, que Gil y De Sousa se encuentran en el ojo del huracán, luego de que ella le quitara la patria potestad de su hijo a el artista, impidiéndole a él que vuelva a ver al menor.

En su encuentro con reporteros de Suelta la Sopa, Julián al ser cuestionado sobre su opinión acerca del nuevo romance que tiene su ex, él solo dijo estar contento por ella.

El famoso remarcó que aun ella merece ser feliz, pues tiene el derecho de rehacer su vida amorosa con alguien más, así como él lo ha hecho con Valeria.

Además, dejó en claro que no pelearía más por recuperar la patria potestad de su hijo, pero lamentó que el niño tenga que crecer sin su figura paterna tal como su madre.

¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo", declaró.