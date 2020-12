Memo Ríos hace frente a los rumores y desmiente padecer la enfermedad de Alzheimer

Ciudad de México.- El famoso comediante, Memo Ríos, ha dado de que hablar en tiempos recientes, pues hace unos meses se supo que él es creyente de la vida en otros planetas.

No obstante, también ha caído víctima de los chismes y rumores, pues hace poco se llegó a especular que se encontraba en mal estado y con la enfermedad de Alzheimer.

Por fortuna, este martes 15 de diciembre, el artista fue visto fuera de las locaciones de Televisa, por lo que la prensa decidió cuestionarlo sobre diversos temas, entre ellos, aquel sobre su estado de salud.

No, no, no ¿Cómo voy a padecer Alzheimer? A ver, prueba mi inteligencia… no, no, no, esos son chismes, afortunadamente estamos bien, ejercitamos la mente".