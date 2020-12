¿Nuevo galán? Karol Sevilla recibe arreglo de flores de misterioso admirador secreto

Ciudad de México.- La joven artista, Karol Sevilla, actualmente se encuentra trabajando en su carrera musical, por lo que hace poco reveló estar en Colombia realizando algunos proyectos.

Sin embargo, dejó entrever que posiblemente tendría un pretendiente en aquel país, pues por medio de sus historias de Instagram, la cantante compartió un video donde se le ve en un restaurante.

Ahí mismo, muestra un corazón hecho con rosas blancas, el cual era de un admirador secreto a quien supuestamente ella ya conocía, no obstante, ella comentó no estar segura de conocer a la persona misteriosa que le hizo este obsequio.

Amigos, me acaba de llegar un ramo de una persona anónima, y me dijo que yo sabía de quien era, cómo voy a tener un galán aquí en Colombia y no sabía ¿Quién es?", dijo la famosa.