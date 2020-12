Poncho de Nigris y su familia hablan de su estado de salud tras dar positivo

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 10 de diciembre Poncho de Nigris y su esposa, anunciaron que se habían contagiado de Covid-19, este martes, dieron más detalles por medio de su Instagram de cómo llevan la enfermedad.

Día ocho estos son los días más difíciles, la recaída de la segunda vuelta día ocho, nueve, 10 y 11, este bicho te engaña y te hace creer que vas mejorando y de un día a otro te tumba. Estamos en los cuatro días claves, ayer me tumbó y no me dejó dormir...", explicó el modelo y empresario regiomontano.