Shawn Mendes habla sobre cómo algunas personas lo acusan de estar dentro del closet

Estados Unidos.- Desde hace algunos años el cantante canadiense Shawn Mendes se ha convertido en todo un ídolo juvenil y una estrella mundialmente famosa, pero eso no evita lo que varios rumores lo rodeen a él y que incluso algunas personas aseguran que es cierto todos lo especulado.

Uno de esos rumores es con referente a su sexualidad ya que muchos 'haters' del cantante aseguran que es una persona homosexual que está dentro del closet y lo oculta con su relación con Camila Cabello e inclusive lo han insultado por ese supuesto hecho. Es por eso mismo, que Mendes, recientemente decidió hablar sobre el tema.

Todos me dicen gay desde que tengo 15 años... Fue muy, muy frustrante para mí porque había algunas personas en mi vida con las que estaba muy, muy cerca... que eran homosexuales y estaban en el armario".

Shaw quien es conocido por ser una persona completamente amable con nosotros, admitió que a veces suele sentirse realmente frustrado y molesto por todos los rumores e incluso señala que ha sentido ira de verdad.

Asimismo, el intérprete señaló que también es un poco difícil para él poder explicar que no es una persona homosexual, ya que es un tema bastante delicado y no quiero ofender a nadie puesto que admite que no es gay pero que eso no tiene nada de malo sin embargo, el explicarlo es bastante complicado.