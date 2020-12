¡Tómala Televisa! Niurka revela que le encantaría volver a trabajar en TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de más de un año de no estar activa en la televisión, la actriz Niurka Marcos manifestó su deseo por regresar y entrevista con el programa Venga la Alegría reveló los detalles de los planes que tiene sobre su carrera electoral.

La aclamada vedette cubana inició su carrera en la empresa Televisa con una participación en la telenovela Vivo por Elena. Posteriormente recibió la oportunidad de aparecer en otros proyectos como La fea más bella, Fuego en la sangre, entre otras.

Posteriormente emigró a TV Azteca, televisora que le abrió las puertas y le dio su propio show, además de participaciones en Ventaneando América y Al extremo; además de que ayer se integró como 'observadora' del programa Todos quieren fama.

Esta mañana Niurka confesó a Venga la Alegría que le encantaría conducir algún show como los que hizo Verónica Castro años atrás, sin embargo, aseguró que ella le pondrá todo su estilo y picardía.

Yo creo que yo podría lograrlo, Vero tuvo su época y tuvo un concepto totalmente diferente, no tiene nada qué ver conmigo, ella es muy propia, muy correcta, de palabrería exquisita y yo no, la palabra me escoge a mí, entonces yo soy muy pueblo, muy raza, y no, no nos parecemos en nada", dijo desde los camerinos.