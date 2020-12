Tras romántico momento en '¿Quién es la Máscara?', Paty Cantú manda 'recadito' a Juanpa Zurita

Ciudad de México.- Durante la participación de Paty Cantú en el programa Hoy, le ha enviado un 'recadito' al famoso youtuber, Juanpa Zurita, esto a dos días de que transmitieran el romántico momento que vivieron en la final de ¿Quién es la Máscara? al ser desenmascarada.

A lo largo de los dos meses que el reality estuvo al aire desde Televisa, la cantante logró enamorar al joven youtuber en su papel de 'Mapache', una historia que a los fans les fascinó y al momento de desenmascararse y revelarse quién era, ambos se dieron un gran abrazo, y el tomó su mano arrodillándose mientras la invitaba a una cena y lanzarse de paracaídas con él.

Ante esta increíble experiencia, Cantú en exclusiva para el programa Hoy aseguró que esos momentos fueron muy especiales pues le permitieron ver que pese a tener un disfraz puesto la conexión que tenía con sus fans y algunos artistas era tan fuerte que no les impidió el que reconocieran su corazón, guiándose por cosas como su manera de caminar y cantar.

Me la pase muy bien. Para mi fue un lugar dónde pude jugar, en el que puedo mostrarme, y es chistoso hacer un programa como este porque se decía mucho de la humildad, el quitarte el nombre, pero yo lo vi más bien como la diversión.... Es la posibilidad de conectar con la gente a pesar de tener un disfraz puesto", dijo Paty.

En cuánto a su situación con Zurita, Paty dijo que estaba tratando de negociar el no lanzarse del avión, pero que este no quiere ceder, asegurando que en lo que se anima o no, primero la tiene que llevar a cenar como le prometió.