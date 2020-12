Verónica Montes de 'El Señor de los Cielos' revela que le gustarían los hombres feos

Ciudad de México.- En cuestiones del amor, se suele decir que en gusto se rompe en géneros, pues cada quien tiene sus preferencias sobre lo que consideran ideal para el romance.

Sin embargo en esta ocasión, Verónica Montes, la joven actriz de El Señor de los Cielos, reveló a sus fans, que no le gustan los hombres que son muy guapos, sino que por el contrario, le gustan más aquellos que no son tan apuestos.

Por medio de sus historias de Instagram, la artista realizó una sesión de preguntas y respuestas, ahí uno de sus seguidores le cuestionó sobre sus preferencias.

No me gustan los bonitos, me gustan los que son como sexys, guapo, pero no bonito, no sé si me explique", respondió Verónica.