Alan Estrada, actor de Televisa, estalla y denuncia a su papá por armar fiesta en plena pandemia

Ciudad de México.- Hace un día el famoso cantante y actor, Alan Estrada, se mostró como pocas veces en redes sociales y exhibió la irresponsabilidad de su padre por preparar una fiesta con 80 personas pese a los altos números de contagios de Covid-19.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exparticipante del reality ¿Quién es la máscara? en Televisa expresó su molestia al saber que su progenitor no entendía de razones y estaba dispuesto a realizar una celebración aunque estén prohibidas.

Muy molesto, Estrada explicó que ya ha tratado de hacer entrar en razón a su padre, sin embargo, este no cede y pese a sus 71 años, él planea realizar esta reunión aunque su famoso hijo no esté presente, informó el portal Milenio.

He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al covid no te da. Qué pinc... impotencia. Qué pinc... tristeza", añadió.