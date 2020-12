Aleida Núñez revela haber sufrido por el constante acoso por uno de sus fan

Ciudad de México.- La famosa actriz de televisión, Aleida Núñez, confesó en su reciente entrevista para el programa matutino, Venga la Alegría, que hace unos meses fue víctima de acoso por uno de sus fans.

Según reveló la artista, llegó a sentir mucho miedo porque se trataba de un hombre que la seguía a todas partes, sin embargo, decidió tomar cartas en el asunto y evitar posibles problemas a futuro.

Tuve un seguidor que me seguía y me perseguía a todos lados e incluso iba atrás de mí en el coche. Yo lo veía siempre cuando estaba como de lejos viéndome hacía donde iba que estaba haciendo la verdad es que la verdad si me dio mucho miedo", dijo Aleida.