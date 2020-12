Barack Obama afirma que 'The Boys' es su serie favorita y los actores se emocionan

Estados Unidos.- En los últimos años, la serie The Boys, se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia, pues la adaptación del cómic escrito por Garth Ennis, ha cautivado a los fans por su increíble historia y elenco.

Es por eso mismo, que incluso algunas figuras publicas importantes, han señalado tener cierto fanatismo por la serie y una de ellas es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien asegura que está encantado con el programa de Prime Video al igual que también es fan de Better Call Saul.

Better Call Saul, por sus grandes personajes y su examen del lado oscuro del sueño americano. The Good Place es una sabia y dulce combinación de comedia tonta y grandes preguntas filosóficas. Y Watchmen and The Boys, por cómo cambian las convenciones de superhéroes para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación. Ah, y los playoffs de la NBA".