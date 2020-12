Black Pink y su éxito: La razón por que la que son el grupo femenino más importante de K-Pop

Ciudad de México.- En los últimos años, el grupo surcoreano Black Pink se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial, pues gracias a sus temas muchos han encantados con ellas.

Sin embargo, a pesar de ser las estrellas del momento, las integrantes del grupo conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes debutaron el 8 de agosto de 2016, se mantienen completamente "con los pies en la tierra", pues usualmente demuestran ser chicas bastante iguales a sus fans.

Dos Conceptos

Según mencionan las cuatro interpretes de How You Like That, su banda tiene un concepto principal, el rosa y el negro, por una parte las chicas dulces son Lisa y Jennie quienes se definen como las chicas rosas. Por otro lado, Rosé y Jisoo las chicas "rudas", con el color negro.

Las más populares

La banda cuenta con un total de 32.7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, coronándose así, como el grupo pop femenino de surcorea con más seguidores en la famosa red social.

Ni una manda

Si hay algo que ha causado bastante problema en bandas de diferentes partes del mundo, es que usualmente los egos de los artistas se ven afectados cuando hay un líder. Sin embargo, Black Pink es la excepción pues ni una de ellas lo es, puesto que las cuatro toman las decisiones al ser muy unidas

Dentro del mundo del modelaje

Tanto Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, han sido modelos en algún momento de sus vidas y las cuatro se han destacado bastante prestando sus rostros para reconocidas marcas como Dior, Channel, Bvlgari y Saint Laurent.

Colaboraciones

Las cantantes son fans de otras artistas también por lo que no han perdido la oportunidad de unir sus voces las de grandes artistas de occidente como Lady Gaga, Dua Lipa y la más reciente, Selena Gomez con el tema Ice Cream.