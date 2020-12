Britney Spears aparece con un nuevo 'look' y sus fanáticos se preocupan: "Necesita ser salvada"

Estados Unidos.- La cantante Britney Spears apareció recientemente con un nuevo 'look' donde presumía de un cabello mucho más corto y sus fanáticos quedaron completamente preocupados, puesto que también ha demostrado comportamientos bastantes extraños desde hace algunos días.

Por lo que el 'hashtag' #FreeBritney, no se hizo de esperar en Twitter, en el cual exigía apoyo psicológico para la interprete de Toxic y también completa libertad, pues aseguran que varias personas a su alrededor le están haciendo daño. Inclusive, en un reciente video donde aparece la cantante bailando, señalan que no es ella.

Lo sé... Lo sé... bailé durante una hora y media y me di cuenta de que mi cámara estaba rota !!!! La última vez que bailé esta canción fue hace casi un año cuando me rompí el pie... ¡¡¡¡Afortunadamente eso no volvió a pasar !!! ¡¡¡¡DIOS LOS BENDIGA A TODOS!!!