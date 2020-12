Desesperado: Faisy revela en 'Hoy' que quiere tener un hijo antes de casarse

Ciudad de México.- El aclamado conductor y actor mexicano, Faisy, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de su situación sentimental luego de que hace algunos meses tuviera que cancelar su boda con la bailarina española, Iratxe Beorlegui.

El presentador estelar del show Me caigo de risa negó tajantemente que la suspensión de su enlace matrimonial a causa del coronavirius le haya traído problemas con su prometida, pues por el contrario, solo vino a fortalecer su relación.

El querido intérprete de Televisa señaló que no planea realizar una boda en los próximos meses, pues quiere ser responsable de la situación que se vive y pretende realizar una fiesta a lo grande.

Tengo 41 años, jamás pensaría que no me iba a casar, pero ¿para qué hacerlo en pandemia? ¿para qué exponer? imagínate el cargo de consciencia que haya infectados, no no, me voy a esperar", añadió.