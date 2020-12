George Clooney opina sobre Tom Cruise gritando furioso a miembros de producción

Estados Unidos.- En medio de toda la polémica, al actor y director George Clooney revela que entiende por qué su colega Tom Cruise arremetió furioso en contra los miembros de la producción en el set de Mission Impossible 7 por no seguir las pautas impuestas para prevenir contagios de coronavirus.

En la grabación de dos minutos, publicada por The Sun se oye como Cruise grita a los miembros del equipo de producción en Londres y explica que está bajo presión para predicar con el ejemplo de cómo se puede filmar una película de manera segura durante la pandemia.

View this post on Instagram

Es por eso mismo, mientras que George promocionaba su película The Midnight Sky, comentó que Tom no actuó de manera inapropiada, debido que a todo lo que está sucediendo a consecuencia de la pandemia, es un enorme problema que está afectando a muchas personas.

No reaccionó de forma exagerada porque es un problema... Tengo un amigo que es un publicitario en otro programa de televisión a quien le sucedió casi exactamente lo mismo sin una respuesta tan lejana".

Sin embargo, a pesar de entenderlo, argumentó que lo más probable es que hubiese reaccionado bastante diferente a él. Si no que hubiese tomado otra postura si hubiese estado en su lugar, pero que la responsabilidad de estar a cargo se habría mantenido igual.

No lo habría hecho tan grande. No habría sacado a la gente... Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción baja, mucha gente pierde sus trabajos. Gente tengo que entender eso y tener que ser responsable. No es mi estilo, ya sabes, hacer que todo el mundo se encargue de esa manera".