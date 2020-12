Golpe a Ricardo Montaner: Evaluna Montaner revela que se contagió de Covid-19

Ciudad de México.- Durante su podcast llamado El Rincón de la Tribu la famosa pareja de cantante, Camilo y Evaluna Montaner, revelaron que la hija menor de Ricardo Montaner se contagió de Covid-19, confesando lo difícil que fue pasar por esta etapa y tener que estar lejos el uno del otro estando tan cerca.

Fue un año entero que estuvimos encerraditos, cuidándonos de que no nos diera el Covid, pero les tenemos que contar porque este es el momento”, comenzó Camilo. "Me dio Covid el mes pasado aquí en Colombia. Me duró dos días lo del olfato, no tener olfato ni gusto, eso sí fue muy desagradable. Estaba a punto de subirme fiebre un día pero no dejé que me subiera" complementó Evaluna.

La joven cantante dijo que no había tenido síntomas fuertes más que la perdida del olfato, pero Camilo señaló que el no poder abrazar a su esposa fue sumamente difícil ya que para él es muy importante tener contacto físico con ella.

Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días, y para mí era sumamente importante ese momento cuando yo regreso a ti y por fin descanso contigo, como que a mí se me caen las cargas cuando estoy contigo y no tenía tan claro lo importante que era para mí la cercanía física de poder abrazarte y descansar… hasta que me di cuenta cuando llegué aquí, fue justo antes de los Grammy", explicó Camilo.

Finalmente Evaluna se unió a su esposo y concordó que lo más feo de este momento fue el no poder estar cerca de él, pues para ella también era muy importante dormir abrazada a él.