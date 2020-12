Mamá de Eduardo Capetillo acaba en silla de ruedas tras sufrir terrible accidente

Ciudad de México.- Actualmente, la famosa actriz y cantante, Biby Gaytán, ha logrado deslumbrar al mundo del Internet a través de su canal de YouTube, donde posee una gran cantidad de seguidores.

En varios de sus videos, suele aparecer junto a su suegra, la señora Mari, sin embargo, desde hace ya algunos meses la mamá de Eduardo Capetillo dejó de hacer acto de presencia en las publicaciones y se temió que podría estar grave de salud.

En la reciente sección de Cocinando con mi Suegra, del pasado domingo 13 de diciembre, Doña Mari por fin pudo regresar, con lagrimas en sus ojos contó que fue lo que le sucedió y por que es que se había ausentado.

Lo que me ha pasado no tiene nombre, no está en los escritos y voy a presumir una cosa me he caído que estoy ahora mismo en silla de ruedas que Juan ha inventado una cosa para poner la pata rota".