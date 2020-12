"Si me matan, fue Arturo Montiel": Hijo de Lupita D'Alessio sufre golpiza y culpa a político del PRI

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este miércoles el joven intérprete César D'Alessio, hijo de la aclamada cantante Lupita D'Alessio, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de una golpiza por parte del político Arturo Montiel y su hijo.

A través de diversas transmisiones en vivo, César explicó que acudió en compañía de su novia a la casa del exgobernador del Estado de México luego de ser contratado para cantar por tres horas, sin embargo, él explicó que permaneció por dos horas más.

Aunque la fiesta se desarrollaba con tranquilidad, de pronto comenzó una trifulca y Montiel habría comenzado a golpearlo con ayuda de su hijo, dejándolo totalmente ensangrentado y con la cabeza abierta.

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia