'Sour Candy' de Lady Gaga y Black Pink se 'roba' las redes sociales por su video

Ciudad de México.- Sour Candy, tema que Lady Gaga canta a dueto con Black Pink, recientemente se ha 'robado' toda la atención de las redes sociales, colocándose en los primeros lugares de tendencias en Twitter ya que los fans están deseando que se lancé el video muy pronto por una pequeña pista.

Hace seis meses que Gaga lanzó su nuevo álbum, 'Chromatica', dentro del cuál se encuentra Sour Candy a dueto con el famoso y muy querido grupo musical femenino de K-Pop, que al igual que el resto en ese momento no tuvo su videoclip oficial.

Con el avance de los meses, algunas de las canciones dentro de este álbum lanzaron sus videoclips, como el de Rain On Me con Ariana Grande, sin embargo, hasta el momento Sour Candy no ha lanzado este y los fans ya están deseosos de ver a la agrupación y la interprete de Bad Romance juntas.

Aunque han pasado varios meses de esto, recientemente se ha convertido en tendencia debido a que Gaga ha comentado en uno de sus últimos post un fragmento del tema, lo que para sus fans ha sido la pista que indica que pronto habrá un video.

