Talina Fernández revela que llevó a un psiquiatra a Paula Levy: "No se deja ayudar"

Ciudad de México.- Talina Fernández, famosa conductora de Sale el Sol, nuevamente ha abierto su corazón y según informes de People en Español, intentó de todo para que la polémica situación con su nieta, Paula Levy, que la acusó de abandonarla, no se diera, señalando que la llevó al psiquiatra e incluso a un cardiólogo.

Traté de ayudarla. La llevé con el cardiólogo primero. Con el psiquiatra; le hicieron un encefalograma. Paula no se deja ayudar y, si puede, hace algo que te hace brincar el corazón", dijo Talina.

Como en otras ocasiones, señaló que el pleito se dio debido a que llevó a un novio a su casa y dejó la puerta abierta de su hogar, lo que las dejaba vulnerables a cualquier ataque, además de que infringió las únicas tres reglas que había en la casa.

Paula se fue porque la regañé porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana, y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez. Me dijo ‘está visto que tú y yo no nos podemos llevar bien’. Y se fue. Le puse tres reglas en la casa: 1. No mentir. 2. Estar localizable, vía WhatsApp o lo que sea. Y la tercera, ser puntual", explicó con Mara Patricia Castañeda.