VIDEO: Cynthia Klitbo sufre tremenda caída al realizar deporte extremo con su hija

Lima, Perú.- Como bien es sabido, la famosa actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, hace unos meses se fue hasta Perú, donde actualmente se encuentra filmando un nuevo proyecto.

Sin embargo, durante su estancia fuera del país, no todo ha sido trabajo, pues junto a su hija se ha dado la oportunidad para la diversión y la aventura, debido a que juntas realizaron sandboard.

Esta es una actividad, es un deporte extremo donde hay que subir a alguna duna o cerro de arena, para después descender con unas tablas especiales con las cuales se deslizan.

A través de su cuenta personal de Instagram, Cynthia compartió a sus fans este momento, sin embargo, acabó dándose un terrible golpe al maniobrar mal su tabla, consiguiendo lastimar su rostro contra el suelo.

Luego de ver que varios seguidores se preocuparon por esto, la artista publicó otro video donde explicó que está bien y como fue que sucedió todo.

Bueno chicos, les voy a contar, porque de verdad ha tenido mucho resultado el video, me quise creer con mi hija, en vez de acostada, lo hice sentada, la primera vez salió bien, pero no saben, ¡tengo un moretón! Mi productor no se dio cuenta", dijo la actriz.