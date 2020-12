¡Desgarrador! Entre lágrimas, Anitta confiesa que fue víctima de abuso a los 14 años

Ciudad de México.- La aclamada artista brasileña, Anitta, abrió su corazón durante su nuevo documental lanzado en Netflix y confesó que fue víctima de abuso cuando apenas era una adolescente de 14 años.

De acuerdo con el medio de noticias Publímetro, el día de ayer miércoles se estrenó la serie Anitta: Made In Honório en la famosa plataforma de streaming y ya ha causado diversas reacciones por las fuertes confesiones que hizo la estrella pop.

Anitta relató en uno de los episodios que uno de sus exnovios abusó sexualmente de ella, sin embargo, no quiso revelar su nombre y solo se limitó a comentar que este era una persona autoritaria.

Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente", explicó.

Entre lágrimas, la intérprete de Downtown describió el terrible momento en el que su entonces novio abusó de ella, pese a que ella le pidió parar.

Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo tenía mucho miedo y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura de si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él", explicó.

Anitta confesó que jamás había revelado esto en público por temor a que no le creyeran debido a la música que canta y la ropa que usa, además de que ya espera las críticas y cuestionamientos de miles de personas.

Pero él no me escuchó. Él no dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre", añadió.