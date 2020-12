Diego Verdaguer dice haberse visto mal de salud durante la contingencia por Covid-19

Ciudad de México.- Durante la actual contingencia por Covid-19, el cantante argentino, Diego Verdaguer, ha sufrido de diversos altibajos, pues se separó por varios meses de su amada esposa, la también cantante, Amanda Miguel.

Por si fuera poco, su estado de salud también se ha visto fuertemente afectado, aunque no ha contraído la enfermedad viral, el vivir con constante incertidumbre y estrés le ha ocasionado un problema con la tiroides.

Me hice un estudio ahora y también sentí que me afectó un poco la tiroides nuevamente, afortunadamente ya me hice dos estudios, el primero salió mal, hace diez días y ahora me volví a hacer otro estudio hace dos días y ya salió mucho mejor".