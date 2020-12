Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este jueves 17 de diciembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este jueves 17 de diciembre de 2020.

Aries

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Su salud es buena, pero un amigo necesitará sus cuidados.

Tauro

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Estado de ánimo eufórico.

Géminis

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. La actitud de un compañero de trabajo no es algo personal. Procure ir mejorando la dieta.

Cáncer

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Ser muy perfeccionista en el trabajo no siempre es bueno. Afronte las contrariedades y no se altere.

Leo

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Virgo

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Elimine los gastos superfluos. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Libra

Durante una fiesta alguien le puede dejar sin respiración. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Rebosante de salud, eso se nota en el brillo de sus ojos.

Escorpio

Que el miedo no le prive de vivir una nueva aventura. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. Estado de buen humor.

Sagitario

Día perfecto para rematar una conquista. Comienza una fase de estabilidad económica. Controle su agresividad en el trabajo. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Capricornio

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Físicamente, se sentirá de primera.

Acuario

No quiera huir de su pareja, afronte los problemas. Modere su actual tendencia consumista. Trabaje en equipo, sus compañeros le ayudarán. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Piscis

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Deseará dar una buena impresión a sus superiores. Los nervios le producirán tensión muscular.