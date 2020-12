Gal Gadot habla sobre sus días antes de la fama y cuando estuvo en el ejercito

Estados Unidos.- Actualmente, la actriz Gal Gadot, es una de las celebridades más famosas y glamurosas que desfilan en las alfombras rojas, pues gracias a su participación en Rápidos y Furiosos, y a su papel de la icónica superheroína 'Wonder Woman', ha logrado todo eso.

Sin embargo, su vida no siempre ha sido una alfombra roja y en diversas ocasiones, ha hablado sobre sus días cuando estuvo en el ejercito Israel, demostrando que durante toda su vida ha sido una guerrera, cosa que la ha hecho sentirse completamente identificada con su personaje.

En una entrevista reciente, se le preguntó si el haber sido una soldada le ayudó a dar una mejor interpretación para el personaje, además contó que gracias a su experiencia ahí, le ayudó a aprender otras cosas, como que no es el centro de atención del mundo.

No sé si hubiera sido diferente mi interpretación sin esa experiencia, pero en el ejército aprendí la disciplina y la capacidad de trabajar en equipo, y creo que son habilidades imprescindibles en esta profesión. También aprendí que no soy el centro del mundo, no se trata solo de mí, es una lección muy importante para cualquier actriz".

Así mismo, contó como fue el proceso que la llevó a ser actriz e incluso recordó sus días como Miss Israelí, argumentando que fue una casualidad y que eso no le interesaba. E incluso, contó que cuando se le propuso su primer papel, no sabía hablar Inglés ni tampoco había actuado antes.

Estamos hablando de hace mucho tiempo. Creo que muchas cosas que han pasado en mi vida fueron por casualidad. El director de cásting de James Bond estuvo en Israel, buscando a la próxima chica Bond. Me preguntaron si quería hacer una audición, dije que no: no sabía actuar y no sabía inglés. Finalmente, después de mucha presión de amigos y familiares, fui a la audición. No obtuve el papel de chica Bond, pero fui elegida para Rápidos y Furiosos, y así comenzó todo"