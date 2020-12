Mamá de Eiza González habla de la relación con su hija y sus presuntos romances

Ciudad de México.- La joven actriz de cine y televisión, Eiza González, recientemente ha dado mucho de qué hablar, pues hace unos cuantos meses fue vista en playas mexicanas muy cariñosa con el actor, Timothée Chalamet.

No obstante, hace poco fue captada con Dusty Lachowicz, un modelo estadounidense de 27 años, dejando a muchos con la intriga de si él será su nuevo galán.

Tras esto, la señora, Glenda Reyna, madre de la artista, fue cuestionada sobre la vida amorosa de su hija durante su encuentro con la prensa, no obstante, ella comentó no estar enterada.

Realmente así es esta historia, se especula, se dicen cosas, pero casi nunca son ciertas", dijo.

Entre otras cosas, la mamá de Eiza comentó que ahora ayuda a su hija solo en cosas personales, no obstante, admitió no entrometerse en el aspecto profesional, pues ella ya no maneja su carrera como bien lo hizo en sus inicios.