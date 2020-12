María Conchita Alonso tiene Covid-19 y Carmen Salinas estalla: "De tanto que te has inyectado la cara"

Ciudad de México.- Carmen Salinas no ocultó el descontento que sintió con las recientes declaraciones de la actriz María Conchita Alonso, quien luego de dar positivo a Covid-19 reveló que deseaba contagiarse para demostrar que la enfermedad no es mortal.

Debido a que la actriz mexicana recientemente sufrió la pérdida de su hermano y cuñada a raíz de este padecimiento, es que no pudo negar su descontento con la venezolana de nacionalidad estadounidense, así lo informó Agencia México.

Al ser cuestionada por el mensaje que envió Alonso a sus seguidores respecto a su reciente positivo a la enfermedad, Salinas comentó: "Está muy peligroso todo esto que está pasando, no decir eso 'yo quería que me diera para demostrar que no se siente nada'".



Finalmente, durante la entrevista concedida para el programa Hoy, la también artista de 81 años de edad, estalló contra su colega, de 63, y declaró: "Pues tú porque ya no sientes nada de tanto que te has inyectado la cara".