Pablo Perroni, actor de Televisa, revela en 'VLA' si tiene una relación con otro hombre

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano, Pablo Perroni, brindó una entrevista al programa matutino Venga la Alegría para aclarar su situación sentimental luego de que hace algunas semanas saliera a la luz que tenía un romance con otro hombre.

Una fuente de la revista de espectáculos TVNotas aseguró que Perroni salía con un guapo actor que conoció en Televisa y que era 12 años menor que él, luego de casi dos años su polémica separación de la actriz y cantante, Mariana Garza.

Según mencionaba el portal, la propia exintegrante de Timbiriche los había presentado, sin embargo, ahora Pablo salió a desmentir estas declaraciones.

Por supuesto que no es cierto y no tengo ni siquiera que… es absurdo todo lo que pasa… no, no es cierto, y siempre he dicho las cosas como son”, dijo en la entrevista retomada por Agencia México.