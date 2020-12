Tras dejar TV Azteca y Televisa, Betty Monroe revela la triste razón por la que no consigue pareja

Ciudad de México.- Luego de permanecer alejada de los medios de comunicación, la conductora Betty Monroe brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en la que abrió su corazón y confesó diversas situaciones de su vida privada.

La artista debutó como conductora en TV Azteca al lado de Alan Tacher y Daniel Bisogno en el matutino Tempranito, que la hizo saltar a la fama nacional y volverse una de las estrellas más queridas por el público. También participó como actriz en los melodramas Perla, El amor no es como lo pintan y Como en el cine.

Luego de que la televisora del Ajusco la dejara en el olvido, Betty optó por tocar puertas en Televisa, donde el productor Juan Osorio le dio la oportunidad de estar en la novela Sueño de Amor, la cual no tuvo éxito y ella fue señalada por el fracaso.

Luego de no dar declaraciones a ningún medio, el día de ayer TVNotas sacó a la luz la plática en donde Betty confiesa porqué se ha mantenido soltera desde el 2014, pese a que ella le encantaría tener pareja. Según explicó, ningún hombre se atreve a salir con una mujer que ya tiene tres hijos.

Por eso no se animan, en mi rancho dicen: ‘Si compras la vaca, los becerros son tuyos’, yo creo que por eso no tengo pareja, además, no puedo, con los hijos, los exmaridos, los animales en casa... no tengo tiempo", comentó.

Asimismo, Monroe confesó que tiene intenciones de operarse el busto y sin penos en la lengua detalló que esta cirugía podría ser patrocinada por sus exparejas.

Le pediría la mitad a cada marido, porque si se las pido completas a uno, va a decir: 'Yo ya ni las utilizo’, pero ya repartidas entre los dos no es tan caro, ¿qué pierdo?, igual y sí me las pagan (ríe). Yo me las operé antes de tener a mi primer hijo porque no tenía; ahora ya tengo, pero no me las he reoperado", añadió.