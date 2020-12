Aracely Arámbula habla de su historia de amor con Luis Miguel: "Es como la del 'Titanic'"

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Aracely Arámbula, el pasado jueves 17 de diciembre ha realizado una entrevista con Ventaneando, dónde habló sobre su historia de amor con el cantante, Luis Miguel, comparándola con la del Titanic, debido a que puede que muy pronto la presenten en Luis Miguel, La Serie.

Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo; o ase, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”, comentó.

Aunque en anteriores ocasiones ella se negaba a que en la serie se hablara de ella y de lo vivido con él, ahora dice que si lo hacen espera que cuenten las cosas tal cual fueron, lo que para ella es sumamente "lindo".

Me gustaría que lo contarán tal cuál es, o sea, yo creo que me correspondería, a mí y a él, o sea, cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas, no sé quién la va a hacer, bueno los escritores y la casa productora, pero espero que lo hagan muy lindo, si es que lo sacan, que lo hagan muy lindo, porque fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen", aseguró.