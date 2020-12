"Chin... a su madre": Adame manda recadito a haters y niega ser homofóbico

Ciudad de México.- Alfredo Adame por fin rompió el silencio luego de reencontrarse con su hijo Sebastián Adame hace unos días, tras permanecer peleado con él por varios meses y desatar controversia con las declaraciones que hizo contra cada uno de sus herederos.

El joven, hijo de Mary Paz Banquells, dio el primer paso y buscó a su famoso padre luego de enterarse que dio positivo a Covid-19.

Ante esto, Adame brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas y contó todo el amor que siente por sus hijos, pese a que meses atrás despotricó en su contra y los tachó de malagradecidos por salir en defensa de su madre ante sus constantes ataques.

Alfredo manifestó que no está en contra de las preferencias sexuales de Sebastián, asegurando que ha convivido con uno de sus exnovios y siempre los trató con "caballerosidad", además de que negó tajantemente ser un hombre homofóbico.

Yo no odio a los homosexuales, ni lesbianas, ni heterosexuales, no soy misógino, no odio a los católicos, a nadie, yo vine a ser feliz a este mundo", explicó.