Desde 'Ventaneando', Ana Patricia Rojo responde a críticas por vender licuados para sobrevivir

Ciudad de México.- Desde hace un par de meses se confirmó que la guapísima actriz, Ana Patricia Rojo, había tomado la drástica decisión de vender diversos productos para sobrevivir luego de alejarse del mundo de la actuación desde el 2018.

La aclamada artista fue una de las más grandes estrellas de Televisa, sin embargo, luego de perder su contrato de exclusividad decidió probar suerte en la empresa de la competencia, TV Azteca, al unirse como conductora del programa El Club de Eva.

Luego de participar en la telenovela Por amar sin ley, Ana Patricia desapareció de los medios y hace poco se confirmó que estaba vendiendo suplementos alimenticios, situación que le trajo una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

De acuerdo con el portal de la revista TVNotas, la tarde de ayer jueves Ana Patricia brindó una entrevista al programa Ventaneando y contestó a todos los que la juzgan por su nuevo trabajo.

La guapa actriz aseguró que no siente nada de vergüenza por dedicarse al comercio ahora que no está activa en la televisión, pues gracias a esta actividad tiene ingresos para sacar adelante a su familia.

No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona", añadió.