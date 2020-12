Ellen DeGeneres, tras dar positivo a Covid-19, revela un "terrible dolor" que la aqueja

Estados Unidos.- La famosa y polémica conductora estadounidense, Ellen DeGeneres, una semana después de haber revelado que tiene Covid-19 ha confesado que desde su positivo ha sufrido un "dolor terrible" que la aqueja mucho, preguntando su alguien lo había padecido también.

DeGeneres confesó que se siente completamente bien, aunque no se ha podido deshacer de uno que le ha parecido particularmente extraño, un "terrible dolor" de espalda que no sabía que era uno de los síntomas.

Hola a todos, solamente les quiero agradecer a todos los que me han deseado bien, me siento al 100 por ciento, me siento muy bien. Una cosa que no te dicen es que de alguna forma te da un dolor terrible de espalda", expresó.