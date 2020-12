Eminem se disculpa con Rihanna tras haberse puesto del lado de Chris Brown

Estados Unidos.- Este viernes, el rapero Eminem lanzó hoy un álbum sorpresa llamo Music to Be Murdered By - Side B, el cual es una proyecto totalmente complementario de su décimo álbum de estudio de nombre Music to Be Murdered By, que fue lanzado en enero de este año.

En uno de los temas dentro del disco llamado Zeus, Eminem ofreció una disculpa a Rihanna, a más de 10 años luego de que una vez se lanzó una pista filtrada que contenía letras que la hacían referencia a ella y su expareja Chris Brown, el cual cometió violencia doméstica en contra de ella.

Pero, yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto... Y de todo corazón, disculpa, Rihanna... Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri... No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estaba mal por mi parte", dice la canción

La canción también habla de otros interpretes e incluso hace referencia a la brutalidad policial, donde lamenta la muerte de personas que murieron por culpa de la injusticia cometida por varios oficiales en Estados Unidos.

En la canción que se filtró tiene más de 10 años y en ella asegura que estaría del lado de Brown afirmando que también golpearía a la interprete. Pero, a pesar de haber tenido tanto tiempo, se filtró recién en noviembre y se aclaró rápidamente que ahora Eminen y la interprete de Diamonds tienen buena relación de amistad.