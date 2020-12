Julio Preciado revela haber padecido una enfermedad que decidió ocultar a todo el mundo

Ciudad de México.- El famoso cantante de música regional mexicana, Julio Preciado, se ha las ha visto un tanto difícil durante este 2020, pues su salud ha sido algo que desde finales de 2019 se veía delicada.

Cabe resaltar, que el artista tuvo un trasplante de riñón una infección testicular, un absceso en los testículos, sin embargo, el pasado mes de noviembre padeció de otra enfermedad que en su momento prefirió ocultar de los medios.

Lo último que me pegó fue dengue, en el mes de noviembre, pero ya no quise ni comunicarlo, va a decir la gente que estoy salado, luego no van a venir ni a saludarme, fue un dengue que no pude sacarlo de manera normal".