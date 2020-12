Keanu Reeves explica la razón que lo hace ser un fanático de la ciencia ficción

Estados Unidos.- Actualmente el famoso actor Keanu Reeves es uno de los más queridos y respetados por el publico, tanto así que usualmente no causa ni una molestia que aparezca en todo tipo de producción de todos los géneros.

Sin embargo, hay uno que es su favorito totalmente y que no causa para nada de sorpresa verlo ahí y se trata de la ciencia ficción, por lo que luego de años de dudas, en una reciente entrevista, contó la principal razón que lo hace estar bastante interesado en este tipo de cintas y todo se remonta a su juventud.

Así mismo, también explicó que esta clase de películas, le parecían una especie de escape y que también le ayudaron a formar parte de la persona que es y como piensa, debido a que disfrutaba bastante de las historias que se contaban. Además, de que lo ve como una especie de examen del mundo en el que vivimos.

No sé, sólo siento que los motivos que ocurren en este tipo de narración a menudo son el examen del mundo en el que vivimos. Para mí, había algo de aspiraciones o de apoyo al participar en estas historias que me dieron escapismo, pero también me ayudaron a definir mi mundo. Y poder para interpretar el mundo”.