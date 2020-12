Miley Cyrus revela que se puso bastante feliz cuando se enteró que Cher la odiaba

Estados Unidos.- Desde que dejó interpretar a su famoso personaje 'Hannah Montana', la cantante Miley Cyrus ha llevado una carrera bastante controversial, puesto que lleva una vida llena de excesos y está siempre mostrando una actitud rebelde.

Pero, a pesar de que lleva bastantes años dentro de la industria, la cantante supo que realmente logró la cima, cuando descubrió que la legendaria interprete Cher, la odiaba, puesto que la indignó bastante con su polémica presentación con 'Twerk' en 2013 de los MTV VMA de ese año.

Fue tan malo, no soy anticuada. Ella podría haber salido sin ropa , y si hubiera sacudido la casa, le habría dicho: "Ve, niña". Simplemente no se hizo bien. Ella no puede bailar, su cuerpo se veía como el infierno, la canción no era genial, una mejilla colgaba... Y chica, no saques la lengua si está cubierta".