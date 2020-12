Nicolás, el hijo de los actores Plutarco Haza y Ludwika Paleta, debutará como cantante

Ciudad de México.- El actor de cine, Plutarco Haza reveló muy entusiasmado que su hijo Nicolás, producto de su relación con la actriz Ludwika Paleta, debutará como cantante en pocas semanas.



Fue durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, donde Plutarco contó que el próximo año, el mayor de sus hijos incursionará en el ambiente musical.

En enero les dará la sorpresa que va a lanzar algo y ya lo estarán persiguiendo a él y no a mi… algo de música", contó con una gran sonrisa Haza.

Realmente me sorprendió, estoy muy orgulloso, él estudió cine y ya empezó a ser casting como actor, pero nunca me imaginé, yo sabía que tocaba la guitarra, que tenía esa afición, pero nunca me imaginé que tuviera tanto talento", agregó el artista.